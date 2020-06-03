У Сумській обласній дитячій клінічній лікарні відкрилася виставка малюнків Така ідея прийшла керівнику СОДКЛ Ігорю Змислі після того, як дитина, що лікувалася в лікарні, намалювала свого лікаря.

Ініціативу головлікаря підтримали й інші відділення, тож у медзакладі розпочали своєрідний флешмоб. А прийшовся він якраз напередодні Дня медичного працівника.

У СОДКЛ вважають, що для маленьких пацієнтів лікарні дуже важлива підтримка близьких, довіра лікарям та емоційне розвантаження. Бо процес лікування – це завжди стрес для дитини. Серед багатьох видів відповідних терапій однією з найдієвіших психологи вважають арт-терапію. Малюючи свого лікаря, дитина встановлює з ним психологічний зв’язок, закріплює довіру. Усе це сприяє швидшому одужанню.

«Ця ідея у нас виникла спонтанно. Один із наших маленьких пацієнтів намалював свого лікаря. Вийшло дуже цікаво. Ми запропонували долучатися до малювання інших діток, їм це сподобалася. А ми отримали від цих портретів справжнє задоволення. Вийшла ціла портретна експозиція – якраз напередодні Дня медика. Отож – для нас, лікарів, це справжній подарунок до професійного свята. І нам дуже важливо побачити, які ми в очах наших пацієнтів», – говорить директор лікарні Ігор Змисля.