У Сумах планують реставрувати Воскресенський собор, а в Кияниці – Палац Лещинських В область завітали представники Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація», щоб розпочати роботу над реставрацією Свято-Воскресенського кафедрального собору та Палацу Лещинських у селі Кияниця.

«Щоб обстежити об’єкти національно-історичної спадщини Сумщини та розробити проєкти їх реставрації, Сумська облдержадміністрація запросила сьогодні кращих фахівців – директора та команду Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація», – зазначив радник голови Сумської облдержадміністрації Роман БИКОВ. – Ми маємо зробити все можливе, щоб зберегти для нащадків архітектурні та культурні пам’ятки Сумщини – Свято-Воскресенський кафедральний собор в Сумах та парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загального державного значення «Кияницький» у Сумському районі».

Керівник Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація» Василь ТИМКОВИЧ розповів, що інститут є базовим у сфері реставрації і підпорядкований Мінрегіону. Сьогодні він приїхав, щоб побачити візуально-технічний стан об’єктів – Свято-Воскресенської церкви та маєтку у Кияниці та окреслити подальший план роботи.

«За результатами поїздки ми підготуємо наші пропозиції щодо розробки проектно-кошторисної документації, – розповів Василь Тимкович. – Я сподіваюся, що через кілька років жителі області побачать результат нашого приїзду – відреставровані пам’ятки архітектури Сумщини».

Архітектор Володимир БИКОВ додав, що на сьогодні завдання голови облдержадміністрації поставлене таким чином, аби зробити ці об’єкти вже навіки, робити серйозно і щоб працювали над реставрацією перлин Сумщини спеціалісти вищого рівня.

«Інститут «УкрНДІпроектреставрація» вважається лідером із реставрації. І працювати з такою командою сумським архітекторам та будівельникам буде і корисно, і пізнавально. І те, що директор цього інституту зі своєю командою у нас, уже для Сумщини є історичною подією», – говорив він.

Про необхідність реставрації парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загального державного значення «Кияницький» розповів ректор Сумського національного аграрного університету Володимир ЛАДИКА: «На сьогодні ми активно підтримуємо так звану зелену зону парку «Кияницький». Але своїми силами не можемо відреставрувати будівлю – Палац Лещинських. Адже це пам’ятка загальнодержавного значення і потрібні відповідні документи. Ми пройшли майже всю експертизу щодо консервування цього об’єкту, щоб маєток не руйнувався. Але останньою вимогою інспекції було наявність повного проекту реконструкції. Тому приїзд сьогодні директора профільного інституту для нас є дуже хорошою новиною».

Володимир Ладика впевнений, що як в області, так і на державному рівні віднайдуться кошти, аби зробити повний проект реконструкції пам’ятки національного значення «Кияницький».

«У майбутньому ми би хотіли бачити тут молодіжний мистецький центр, що об’єднає у собі історію, культуру і стане туристичним магнітом Сумської області», – підкреслив ректор СНАУ.