В Сумах реконструируют очередной канализационный коллектор Работники КП «Горводоканал» проводят работы по санации канализационного коллектора на ул. Сергея Табалы, 70.

Его срочная перестройка связана с порывом, который произошел еще в начале июня, отмечают специалисты коммунального предприятия. Так, в ходе технического обследования было установлено полное разрушение верхней части трубы и частичное разрушение железобетонных элементов канализационных колодцев. Следовательно, было принято решение начать соответствующие работы.

В частности, восстановление самотечной канализации выполняется на глубине около шести метров и осуществляется путем протягивания в старый разрушенный железобетонный коллектор современной пластиковой трубы «СПИРОКОР» диаметром 400 мм.

Вместе с тем, была организована перекачка стоков, что позволило выполнять работы без ограничения водоснабжения потребителей. Пока же просанировано 42 м и выполняется ремонт канализационного колодца.