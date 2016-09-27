В Сумах реконструируют очередной канализационный коллектор

Его срочная перестройка связана с порывом, который произошел еще в начале июня, отмечают специалисты коммунального предприятия. Так, в ходе технического обследования было установлено полное разрушение верхней части трубы и частичное разрушение железобетонных элементов канализационных колодцев. Следовательно, было принято решение начать соответствующие работы.
В частности, восстановление самотечной канализации выполняется на глубине около шести метров и осуществляется путем протягивания в старый разрушенный железобетонный коллектор современной пластиковой трубы «СПИРОКОР» диаметром 400 мм.
Вместе с тем, была организована перекачка стоков, что позволило выполнять работы без ограничения водоснабжения потребителей. Пока же просанировано 42 м и выполняется ремонт канализационного колодца.
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