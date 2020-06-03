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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29330

В Сумах рецидивисту дали пожизненное за двойное убийство

Мужчина осужден к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек и покушение на убийство третьего.

Прокуратурой Сумской области в суде доказана вина 39-летнего мужчины, который лишил жизни двух человек и пытался убить третьего. По приговору Заречного районного суда г. Сумы от 16 июня обвиняемого приговорили к пожизненному лишению свободы (п. 9, п. 13 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 п / п. 9, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, трагедия произошла 11 января 2019 года в с. Славгород Краснопольского района. Обвиняемый пришел в гости к своему 42-летнему знакомому, у которого также находились двое его друзей. В течение дня компания употребляла спиртные напитки. Во время застолья собравшиеся начали упрекать обвиняемого тем, что он до этого совершил умышленное убийство, за которое 10 лет отсидел за решеткой. Это изрядно разозлило мужчину, он схватил топор и начал наносить удары своим обидчикам. Хозяин дома и его 53-летний знакомый от полученных травм скончались на месте происшествия. Третий 48-летний мужчина получил тяжелые телесные повреждения.

После совершения преступления мужчина продолжил употреблять спиртные напитки. В это время в дом зашел сосед, увидел ужасное зрелище, и сразу вызвал полицию и медиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Приговор суда Убийство
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