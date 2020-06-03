Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37199

В Сумах у коммунального автобуса произошла утечка топлива

Автобус №62 (госномер 46-64) снят с линии из-за технеисправности (по предварительному заключению - утечка топлива).

На место уже выехала ремонтная бригада. С 16:15 направление «Барановка - Аэропорт» будет обслуживать 1 коммунальный автобус.

Просим пассажиров планировать маршруты поездок с учетом изменений, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Общество
view counter

Новости

На Сумщине ослабили карантин
Сегодня 17:21
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля
Сегодня 15:22
Новые случаи коронавируса в Сумах
Сегодня 09:33
На Сумщину прибудет чудотворная икона
Сегодня 22:10
На Сумщине усилят контроль за противоэпидемическими мероприятиями
Сегодня 17:33
В Сумах военнослужащий угрожал взорвать гранату в магазине
Сегодня 17:11
В Сумах у коммунального автобуса произошла утечка топлива
Сегодня 16:37
В Сумах рецидивисту дали пожизненное за двойное убийство
Сегодня 16:29
В Сумах реконструируют очередной канализационный коллектор
Сегодня 15:57
У Сумах планують реставрувати Воскресенський собор, а в Кияниці – Палац Лещинських
Сегодня 15:40
У безробіття Сумщини жіноче обличчя
Сегодня 15:19
«Нафтогаз Украины» взыскал более 3 млн грн долга с коммунального предприятия на Сумщине
Сегодня 15:10
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.