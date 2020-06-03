В Сумах военнослужащий угрожал взорвать гранату в магазине Происшествие произошло 16 июня в Сумах, около 18:00. В полицию позвонила женщина и рассказала, что в одном из магазинов посетитель в военной форме угрожал взорвать гранату.

На указанное заявительницей место выехали сотрудники полиции. Они быстро установили личность злоумышленника - это оказался 35-летний военнослужащий, который недавно вернулся из зоны ООС. Учитывая серьезность высказываемых им угроз, правоохранители провели неотложные обыска, и в машине молодого человека обнаружили 2 гранаты - Ф-1 и РГД-5, два запала, а также два использованных тубуса от гранатомета РПГ-22. Вместе с тем, там же, в салоне легковушки, обнаружили и три коробочки с сухой растительной веществом характерного вида и запаха. Сейчас все изъятые вещи направлены на экспертные исследования.

В отношении мужчины в полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры открытое уголовное производство - по 1 ст. 263 и ч.1. ст. 309 УК Украины. Продолжается досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.