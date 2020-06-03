Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21246

На Сумщине ослабили карантин

С сегодняшнего дня можно осуществлять пассажирские перевозки автотранспортом в международном сообщении.

Этот и ряд других шагов по ослаблению карантинных мероприятий были приняты во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Во время заседания членами комиссии было принято решение с 17 июня позволить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в международном сообщении при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства и при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 21 мая 2020 № 23.

Также послабления касаются и деятельности заведений. В частности, разрешен прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий (расстояние не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более чем четырех клиентов за столом). Лица, достигшие 60-летнего возраста, уже не должны соблюдать обязательства по самоизоляции.

Однако указанные ослабление до 24 июня не могут быть применены на территориях г. Ахтырка и Тростянецкого района, где зарегистрированы показатели инцидентности выше нормативных (16,9 и 20,5 на 100 тыс. населения соответственно).

В случае осложнения эпидемической ситуации на территории отдельных населенных пунктов главы райгосадминистраций и руководители органов местного самоуправления безотлагательно будут инициировать проведение внеочередных заседаний местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Главы Белопольской райгосадминистрации и Ричковской ОТГ во время внеочередных заседаний комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должны рассмотреть вопрос о возможности снятия карантина в с. Горобовка Белопольского района в связи с нормализацией эпидемической ситуации. О результатах рассмотрения проинформировать Главного государственного санитарного врача Сумской области Владимира Збаражского с целью введения очередного этапа ослабления противоэпидемических мероприятий на территории Белопольского района.

Общество
view counter

Новости

На Сумщине ослабили карантин
Сегодня 17:21
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля
Сегодня 15:22
Новые случаи коронавируса в Сумах
Сегодня 09:33
На Сумщину прибудет чудотворная икона
Сегодня 22:10
На Сумщине усилят контроль за противоэпидемическими мероприятиями
Сегодня 17:33
В Сумах военнослужащий угрожал взорвать гранату в магазине
Сегодня 17:11
В Сумах у коммунального автобуса произошла утечка топлива
Сегодня 16:37
В Сумах рецидивисту дали пожизненное за двойное убийство
Сегодня 16:29
В Сумах реконструируют очередной канализационный коллектор
Сегодня 15:57
У Сумах планують реставрувати Воскресенський собор, а в Кияниці – Палац Лещинських
Сегодня 15:40
У безробіття Сумщини жіноче обличчя
Сегодня 15:19
«Нафтогаз Украины» взыскал более 3 млн грн долга с коммунального предприятия на Сумщине
Сегодня 15:10
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.