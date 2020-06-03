На Сумщине ослабили карантин С сегодняшнего дня можно осуществлять пассажирские перевозки автотранспортом в международном сообщении.

Этот и ряд других шагов по ослаблению карантинных мероприятий были приняты во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Во время заседания членами комиссии было принято решение с 17 июня позволить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в международном сообщении при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства и при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 21 мая 2020 № 23.

Также послабления касаются и деятельности заведений. В частности, разрешен прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий (расстояние не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более чем четырех клиентов за столом). Лица, достигшие 60-летнего возраста, уже не должны соблюдать обязательства по самоизоляции.

Однако указанные ослабление до 24 июня не могут быть применены на территориях г. Ахтырка и Тростянецкого района, где зарегистрированы показатели инцидентности выше нормативных (16,9 и 20,5 на 100 тыс. населения соответственно).

В случае осложнения эпидемической ситуации на территории отдельных населенных пунктов главы райгосадминистраций и руководители органов местного самоуправления безотлагательно будут инициировать проведение внеочередных заседаний местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Главы Белопольской райгосадминистрации и Ричковской ОТГ во время внеочередных заседаний комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должны рассмотреть вопрос о возможности снятия карантина в с. Горобовка Белопольского района в связи с нормализацией эпидемической ситуации. О результатах рассмотрения проинформировать Главного государственного санитарного врача Сумской области Владимира Збаражского с целью введения очередного этапа ослабления противоэпидемических мероприятий на территории Белопольского района.