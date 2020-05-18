На Сумщине усилят контроль за противоэпидемическими мероприятиями Жители Сумщины пренебрегают мерами предосторожности, заявил замглавы Сумской облгосадминистрации Сергей Банников во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Из-за существенные послабления карантина люди расслабились и стали грубо его нарушать, забывая о противоэпидемических мероприятиях. Несмотря на спокойную эпидситуацию на Сумщине, жители области все же должны обратить внимание на статистику распространения COVID-19 в Украине, чтобы понять, что сегодня коронавирус еще не преодолен, и сейчас очень важно держать эпидемиологическую ситуацию под контролем», - отметил заместитель главы облгосадминистрации, почему-то забыв, что сам нарушал карантин, поехав вместе с шефом и целой кучей чиновников на футбольный матч, который должне был проходить без зрителей.

По словам начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталия Моисеенко, в некоторых магазинах людей уже стали пропускать без защитных масок, в то время как сегодня это запрещено законом. Особенно часто нарушения карантина фиксируют на рынках, в салонах красоты и парикмахерских, а также супермаркетах и гипермаркетах. Граждане массово посещают заведения, игнорируя карантин и санитарные нормы.

По итогам заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС замглавы Сумской облгосадминистрации Сергей Банников дал поручение Главному управлению Госпродпотребслужбы в Сумской области совместно с Главным управлением Национальной полиции в Сумской области, управлением патрульной полиции в Сумской области в пределах компетенции усилить государственный надзор (контроль) за соблюдением санитарного законодательства по организации противоэпидемических мероприятий в парикмахерских и салонах красоты, дошкольных учреждениях, заведениях общественного питания, некоторых заведениях физической культуры и спорта, и на рынках. Также усилить контроль за соблюдением санитарных требований при перевозке пассажиров на всех видах городского и пригородного транспорта на территории области.

Напомним, что сегодня во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине планируют ужесточить наказание за отсутствие защитных масок в помещении и общественном транспорте.

Денис Шмыгаль отметил, что людям стоит объяснять важность ношения защитных масок и важность социального дистанцирования. В Правительстве готовы пересмотреть ношение масок на улице, но внутри помещения это правило будет актуальным еще очень долгое время. Таким образом в правительстве планируют пересмотреть наказание за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте, а также помещениях.

Данная инициатива будет вынесена на заседание Верховной Рады. При этом премьер-министр Украины призвал глав областных администраций держать ситуацию под контролем и не допускать подобных ситуаций. Он также подчеркнул, что они имеют достаточное количество полномочий, которые позволят им держать все под контролем.