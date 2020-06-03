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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:17147

На центральном кладбище Сум выложили дорожку старыми надгробиями

В Сумах на центральном кладбище вымостили дорожки старыми надгробиями.

Одна ведет к памятнику воинам Войска польского. Еще одна - в направлении переулка Гражданского. Видео об этом разместил на странице в Facebook сумчанин Владимир Ещенко, пишет UA:СУМИ.

Тропа идет вдоль аллеи, на которой во время дождя образовалась большая лужа, написал Владимир Ещенко. Еще одна дорожка выложена старыми памятниками мимо Петропавловского храма в направлении переулка Гражданского.

Благоустройством сумских кладбищ занимается коммунальное предприятие «Спецкомбинат». Там рассказали, что надгробия со старых могил люди не вывозят, а складывают вместе.

«Они там уже лежат 5 лет. Там углубление, и, когда делали асфальтирование, не подняли это углубление. Мы сейчас будем поднимать это место - подсыпать, чтобы вода не стояла. Когда у нас возложение, чтобы делегации могли пройти, а не ходили в резиновых сапогах», - рассказал директор предприятия Евгений Короткевич.

«Во Львове 2 года назад ремонтировали асфальт, и обнаружили надгробные плиты. И потом, когда узнавали через архив, что это немецкие оккупанты в годы Второй мировой с могил, где были похоронены евреи, взяди эти плиты и сделали из них дорогу. Во всех культурах - место захоронения является неприкосновенным. Согласно статье 297 УК за повреждение могилы, за использование нецелевое ее, повреждения предметов, которые находятся на могиле, не говоря уже о теле - предусматривается уголовная ответственность - максимальный срок до трех лет лишения свободы», - говорит доктор философских наук Иван Мозговой.

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