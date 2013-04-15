У Тростянці скасували СХІД-РОК 2020 Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці фестивалю у Фейсбуці.

«Ви, як і ми, до останнього вірили та сподівалися на проведення фестивалю СХІД-РОК 2020. Проте життя вносить свої корективи й сьогоднішнє рішення Уряду про продовження карантину до 31.07.2020 не дає нам жодних шансів на якісну, а головне безпечну організацію фестивалю.

Так, вперше за останні 7 років ми не зустрінемось у Круглому Дворі та не затусуємо в наметовому містечку. Ми із розумінням ставимося до тієї ситуації яка виникла в країні й повністю підтримуємо думку, що життя людей найважливіше. Тому сподіваємося, що і ви із розумінням поставитеся до обставин які склалися.

Усі, хто придбав квитки на фестиваль, отримають смс із інструкцією, який чином можна повернути свої гроші.

Новини невтішні, але ми вже думаємо чим вас здивувати на фестивалі СХІД-РОК 2021», - йдеться в повідомленні.