В Сумах утвердили новое строительство в месте, где расположена частная застройка Две многоэтажки, парковку и офис планируют построить в районе улицы Горького в Сумах, согласно утвержденному 16 июня исполнительным комитетом детальным планом территории.

Владелец же помещений, которые там расположены, - против, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Виталий Нагорный, владелец двухэтажного здания на улице Горького, 8, рассказывает, что по детальному плану территории в будущем на этом должно быть стоянка, а его здание запланировали снести.

«Неоднократно мы обращались, общались с разработчиком детального плана, фактически инвестором, который представляет интересы сумской швейной фабрики. Он уверял, что наши интересы будут учтены при разработке этого детального плана. Вместо этого наших помещений вообще не будет существовать в природе. Мы считаем, что это нарушение наших интересов как собственников имущества, находящегося на данной территории», - говорит Виталий.

Площадь дома - 446 квадратных метров. Его стоимость 5 лет назад составляла 110 000 долларов, говорит он.

Проект нового строительства, согласно детальному плану, представили на исполкоме 16 июня. Его разработала фирма «АРХДИЗАЙНСТУДИЯ». Главный архитектор проекта Эдуард Головин назвал сроки реализации: первый этап - 3-7 лет, второй - 15-20 лет.

«Первый этап реализации - это территория фабрики. А этап реализации 15-20 лет - остальные территории. Это застройка, которая подходит к улице Горького. Первый этап реализации - два жилых дома - 16 этажей. Между ними - встроенный в рельеф автомобильный паркинг. Второй этап - сохраняется магазин «Фейерверк», трансформаторная застройка. Если инвестор покупает эту недвижимость, можно разместить здесь деловой центр, пешеходный бульвар», - рассказал Головин.

«Строительство должно охватить около 4-х гектаров земли. Первый этап - территория бывшей фабрики спецодежды», - сказала заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства горсовета Ольга Бондаренко. По ее словам, при разработке проектной документации проводили общественные слушания.

«Замечаний в процессе общественных слушаний не было. Если они возникают, то порядок проведения общественных слушаний предусматривает создание согласительной комиссии, на которую выносятся все мысли, которые не были урегулированы в процессе общественных слушаний, тогда подключается юридическая уже, правовая поддержка», - сказала Ольга Бондаренко.

Инвестором проекта является ООО «СУМЫСПЕЦОДЕЖДА».

«Когда будет возможность давать имущественные права, мы передадим квадраты в новом доме вместо помещения», - обещает директор предприятия Виталий Свистунов.

После обсуждения, 11 членов исполкома поддержали проект решения, 5 - воздержались.

«Проблема утверждения градостроительной документации и учета общественного мнения при этом является очень актуальной много лет, и власть, если хочет, чтобы на это общественное обсуждение пришли люди - она это обеспечит. Если она не желает, то она сделает все, чтобы общественное обсуждение прошло кулуарно без участия тех людей, для кого это делается», - считает глава правления Национального союза архитекторов Украины в Сумской области Олег Павленко. Он считает, что в центральной части города идет уплотнение застройки.

«Строительство коммерческого жилья, - говорит Олег Паленко, - не учитывает и не решает вопрос обеспечения городской очереди, строительства социального жилья. Это чисто коммерческий проект строительного бизнеса. Кроме того, оно увеличивает нагрузку на социальную инфраструктуру, инженерные сети, и не делает жизнь жителей тех районов удобнее».