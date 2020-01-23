У Сумах пройде вистава до 160-річчя Чехова

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала акторка Тетяна Нянькіна.
«Саме в цей день, багато років тому, художник Микола Чехов, один з нереально крутих братів Че пішов у кращі світи. Його могила на Луці, Але душа, ми впевнені, точно іноді відвідує нашу виставу «Брати Чехови».
І знаєте що? Вона буде вже 12.07.
Звичайно з дотриманням карантинних норм, звичайно з дистанцією та масками... АЛЕ!
Ніяка дистанція не втримає нас від обміну енергією! Від теплих, обіймаючих поглядів! Від любові - тим паче 12 липня старший брат Антона, Олександр Чехов вінчався з Наталією Гольден там же на Луці - тому точно буде атмосферно!Це таке щастя творити разом з нашим глядачем:
БО МИ СКУЧИЛИ
То ж дзвоніть 0667337496 - бронюйте місця, бо буде нас небагато) але ми точно будемо», - написала вона.
В Мемориальном доме-музее А. П. Чехова в г. Сумы развернута выставка «Антон Чехов. Портреты на почтовых открытках», посвященную 160-летию со...