У Сумах пройде вистава до 160-річчя Чехова 12 липня на території музею Чехова відбудеться вистава-привид «Брати Чехови».

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала акторка Тетяна Нянькіна.

«Саме в цей день, багато років тому, художник Микола Чехов, один з нереально крутих братів Че пішов у кращі світи. Його могила на Луці, Але душа, ми впевнені, точно іноді відвідує нашу виставу «Брати Чехови».

І знаєте що? Вона буде вже 12.07.

Звичайно з дотриманням карантинних норм, звичайно з дистанцією та масками... АЛЕ!

Ніяка дистанція не втримає нас від обміну енергією! Від теплих, обіймаючих поглядів! Від любові - тим паче 12 липня старший брат Антона, Олександр Чехов вінчався з Наталією Гольден там же на Луці - тому точно буде атмосферно!Це таке щастя творити разом з нашим глядачем:

БО МИ СКУЧИЛИ

То ж дзвоніть 0667337496 - бронюйте місця, бо буде нас небагато) але ми точно будемо», - написала вона.