Сумські щепкінці відновлюють роботу

З цієї нагоди 19, 20 та 21 червня на Театральній площі відбудуться концерти майстрів мистецтв. Свої виступи митці розпочнуть з великого балкону.

У програмі - перлини світової музичної та пісенної класики.

Сумчан чекають о 18.00. Приходьте та насолоджуйтесь!

24 червня у великій залі театру - прем’єра концертної програми «Від щирого серця» за участю ваших улюблених виконавців. Дійство приурочене також відновленню нашої діяльності. 26 червня на Малій сцені театру ще одна прем’єра - вистава «Що трапилось у зоопарку» режисера Романа Козака. 27 червня на великій сцені знову ж прем’єра - відомий шедевр норвезького драматурга Генріка Ібсена у постановці Лінаса Зайкаускаса - «Гедда Габлер». При цьому відвідувачів наполегливо просять дотримуватись всіх карантинних норм та вимог щодо збереження соціальної дистанції.