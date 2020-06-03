Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:18318

Сумські щепкінці відновлюють роботу

Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна відновлює свою діяльність.

З цієї нагоди 19, 20 та 21 червня на Театральній площі відбудуться концерти майстрів мистецтв. Свої виступи митці розпочнуть з великого балкону.
У програмі - перлини світової музичної та пісенної класики.
Сумчан чекають о 18.00. Приходьте та насолоджуйтесь!

24 червня у великій залі театру - прем’єра концертної програми «Від щирого серця» за участю ваших улюблених виконавців. Дійство приурочене також відновленню нашої діяльності.

26 червня на Малій сцені театру ще одна прем’єра - вистава «Що трапилось у зоопарку» режисера Романа Козака.

27 червня на великій сцені знову ж прем’єра - відомий шедевр норвезького драматурга Генріка Ібсена у постановці Лінаса Зайкаускаса - «Гедда Габлер».

При цьому відвідувачів наполегливо просять дотримуватись всіх карантинних норм та вимог щодо збереження соціальної дистанції.

Досуг
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.