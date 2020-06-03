В Ахтырке еще два случая коронавируса Об этом в Фейсбуке написал мэр Ахтырки Игорь Алексеев.

«Получено официальное сообщение лабораторного центра. Еще плюс два заболевших вирусом с короной. Контактные лица предыдущих больных», - говорится в сообщении. Напомним: на утро 17 июня в Ахтырке было 12 случаев коронавируса.