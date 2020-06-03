Где на Сумщине подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 6 человек (г. Ахтырка - 2, г. Глухов - 4).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 169 человек.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 65 случаев заболевания (46 вылечилось), в Сумском районе - 12 (12), г. Ахтырка – 14 (4), г. Конотоп - 14 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 32 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 14 (14), Тростянецкий район – 16 (3 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 2 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (7), Глуховский район – 2 (2), г. Глухов – 9 (5), Бурынский район – 3 (2), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 14 (2), Путивльский район – 1 (0 ).
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