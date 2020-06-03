На Сумщине в больницах от коронавируса лечатся 13 человек По состоянию на 18 июня в Сумской области 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Из них 169 уже выздоровели, 5, к сожалению, умерли, 62 лечатся. В учреждениях здравоохранения области из 375 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 заняты – 13, что составляет 3,5% от общего количества койко-мест.