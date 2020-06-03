На Сумщине в больницах от коронавируса лечатся 13 человек

Из них 169 уже выздоровели, 5, к сожалению, умерли, 62 лечатся. В учреждениях здравоохранения области из 375 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 заняты – 13, что составляет 3,5% от общего количества койко-мест.
По состоянию на 18 июня в Ахтырке 2новых случая заболевания коронавирусом (из числа контактных лиц одного из двух семейных...
По состоянию на 18 июня в Сумской области 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Кабинет Министров Украины осуществил проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений Правительства и Премьер-министра Украины по предотвращению распространения на...
На утро 17 июня в Сумской области 230 случаев заболевания COVID-19, вылечились 169 человек....
Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 17 июня в Украине подтверждено 33234 случая COVID-19, из них 14 943 выздоровели,...