В Сумах проходит пикет против Авакова Акция против оставления Арсена Авакова на должности министра внутренних дел проходит под стенами Главного управления Национальной полиции в Сумской области на улице Герасима Кондратьева.

Под полицией оставили часы, символизирующие, что Арсен Аваков вечно занимает должность министра. А также из бумаги выложили символические фигуры людей, пострадавших от рук полиции.

В акции приняли участие пятеро сумчан. Они недовольны принятием плана приоритетного действий Кабмина на 2020 год. В частности, по словам активистов, они выступают против деятельности министра Арсенал Авакова и возможности оставления его в должности еще на год.

«Я не хочу, чтобы повторялось то, что происходит последние годы. Арсен Аваков должен нести ответственность за нереформированную полицию», - сказал участник акции Владимир Мищенко.

Кроме этого, он недоволен действиями сумской полиции. Как рассказал активист, 5 июня на него составили протокол за то, что повесил плакат на забор ГУ Нацполиции Сумщины со словами «Геть Авакова». По его словам, сделал это из-за того, что не нашел мусорки, куда бы его выбросить. Тогда на него составили протокол по п. 8 ст.152 КУоАП. Свою вину активист признал и заплатил 340 гривен штрафа. Но считает такое наказание несправедливым.

Сегодня участники акции пообещали после ее окончания забрать все атрибуты.

«Нарушений общественного и общественного порядка не допущено, заявка на акцию была зарегистрирована. Активисты пришли и выразили свое мнение», - прокомментировал событие представитель ГУ Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких, пишет Sumy.Today.