Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37792

В Сумах проходит пикет против Авакова

Акция против оставления Арсена Авакова на должности министра внутренних дел проходит под стенами Главного управления Национальной полиции в Сумской области на улице Герасима Кондратьева.

Под полицией оставили часы, символизирующие, что Арсен Аваков вечно занимает должность министра. А также из бумаги выложили символические фигуры людей, пострадавших от рук полиции.

В акции приняли участие пятеро сумчан. Они недовольны принятием плана приоритетного действий Кабмина на 2020 год. В частности, по словам активистов, они выступают против деятельности министра Арсенал Авакова и возможности оставления его в должности еще на год.

«Я не хочу, чтобы повторялось то, что происходит последние годы. Арсен Аваков должен нести ответственность за нереформированную полицию», - сказал участник акции Владимир Мищенко.

Кроме этого, он недоволен действиями сумской полиции. Как рассказал активист, 5 июня на него составили протокол за то, что повесил плакат на забор ГУ Нацполиции Сумщины со словами «Геть Авакова». По его словам, сделал это из-за того, что не нашел мусорки, куда бы его выбросить. Тогда на него составили протокол по п. 8 ст.152 КУоАП. Свою вину активист признал и заплатил 340 гривен штрафа. Но считает такое наказание несправедливым.

Сегодня участники акции пообещали после ее окончания забрать все атрибуты.

«Нарушений общественного и общественного порядка не допущено, заявка на акцию была зарегистрирована. Активисты пришли и выразили свое мнение», - прокомментировал событие представитель ГУ Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких, пишет Sumy.Today.

Общество Аваков Пикет
view counter

По тематике

У Сумах пікетуватимуть поліцію
04.06.2019 12:41

У Сумах пікетуватимуть поліцію

Сьогодні, 4 червня, відбудеться пікет Головного управління поліції в Сумській області. Початок о 19.00....

В Сумах проходит пикет у Ковпаковского суда (трансляция)
03.06.2019 10:16

В Сумах проходит пикет у Ковпаковского суда (трансляция)

Около полутысячи сумчан пришли из-за того, что обвиняемый в убийстве двух девушек в 2005 году вышел на свободу после 14...

В Сумах пикетировали мэрию родители детей-диабетиков
10.04.2019 10:41

В Сумах пикетировали мэрию родители детей-диабетиков

В Сумах на бесплатный инсулин не хватает 9,5 млн грн. Именно о такой сумме недофинансирования со стороны Министерства здравоохранения идет...

Аваков отреагировал на обвинения полицейских в незаконном задержании в Сумах
22.02.2019 15:49

Аваков отреагировал на обвинения полицейских в незаконном задержании в Сумах

Глава МВД заявил, что требует от полиции четких действий в рамках закона...

25.01.2019 13:20

На Сумщине работники пикетируют сахарный завод из-за невыплаченной зарплаты

Сегодня, 25 января, на сахарном заводе в Николаевке Сумского района работники митингуют из-за невыплаченной зарплаты....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.