Как объявления о продаже земли на Сумщине привело к уголовной ответственности Прокуратурой Сумской области 17 июня сообщено о подозрении бывшему начальнику отдела земельных ресурсов в Сумском районе, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей которого 1 га земель лесного фонда незаконно передано в частную собственность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Во время мониторинга сети Интернет было выявлено объявленин о продаже «Шикарный участок в лесу над озером, 100 соток». Чтобы установить правомерность передачи такой категории земель физическому лицу, было начато уголовное производство.

В ходе следствия установлено, что указанный земельный участок, расположенный на территории Великочернетчинского сельского совета Сумского района, находился в постоянном пользовании лесохозяйственного предприятия и входил в состав земель, предназначенных для ведения лесного хозяйства. Однако начальник отдела земельных ресурсов, в нарушение требований действующего законодательства, согласовал проект землеустройства относительно отвода указанной земли физическому лицу для ведения личного сельского хозяйства площадью 0,9 га и для индивидуального дачного строительства площадью 0,1 га.

Незаконная передача земли и частную собственность нанесло государственным интересам 325 тыс. грн материального ущерба. В настоящее время по ходатайству прокуратуры на указанные земли решению суда наложен арест, в то же время прокуратура готовит исковое заявление о возврате земли из противоправного пользования.

Досудебное следствие проведено Следственным управлением Нацполиции при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.