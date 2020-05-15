Как объявления о продаже земли на Сумщине привело к уголовной ответственности

Во время мониторинга сети Интернет было выявлено объявленин о продаже «Шикарный участок в лесу над озером, 100 соток». Чтобы установить правомерность передачи такой категории земель физическому лицу, было начато уголовное производство.
В ходе следствия установлено, что указанный земельный участок, расположенный на территории Великочернетчинского сельского совета Сумского района, находился в постоянном пользовании лесохозяйственного предприятия и входил в состав земель, предназначенных для ведения лесного хозяйства. Однако начальник отдела земельных ресурсов, в нарушение требований действующего законодательства, согласовал проект землеустройства относительно отвода указанной земли физическому лицу для ведения личного сельского хозяйства площадью 0,9 га и для индивидуального дачного строительства площадью 0,1 га.
Незаконная передача земли и частную собственность нанесло государственным интересам 325 тыс. грн материального ущерба. В настоящее время по ходатайству прокуратуры на указанные земли решению суда наложен арест, в то же время прокуратура готовит исковое заявление о возврате земли из противоправного пользования.
Досудебное следствие проведено Следственным управлением Нацполиции при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Ахтырской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области предъявлен иск в интересах государства о признании недействительным договора аренды земель государственной...
По иску Сумской местной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области 27 мая принято решение о признании недействительным договора о совместной деятельности...
Роменской местной прокуратурой в интересах государства в Хозяйственный суд Сумской области заявлен иск о признании недействительным договора подряда и возврата...
На Сумщине после вмешательства прокуратуры в коммунальную собственность возвращены земельные участки площадью 226 га и стоимостью 54 млн грн...
После вмешательства прокуратуры в государственную собственность возвращено 33 га земли стоимостью более 6,6 млн грн....