Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55565

Сумчан безкоштовно тестують на антитіла до коронавірусу

Сумський обласний центр служби крові повідомляє, що з 12 до 27 червня проводить тестування на антитіла до коронавірусу – для всіх і безкоштовно.

На сьогодні Сумський обласний центр служби крові має можливість провести тестування на антитіла до коронавірусу всіх бажаючих. Нагадаємо, захворювання досить часто протікає безсимптомно або виглядає як ГРВІ, тому люди самі не знають, що вони вже перехворіли і мають певний імунітет. Аналіз буде проводитись за допомогою тест-систем провідного європейського виробника - компанії Roche.

Чекаємо з 12 по 27 червня у Сумському обласному центрі служби крові, а також його відділеннях у Шостці та Конотопі. Аналіз краще всього робити натщесерце або протягом 12 годин не вживати жирних, смажених, копчених, молочних продуктів, яєць, горіхів, насіння та алкоголю.

Нагадуємо – на сьогодні компанія Biopharma веде розробку нового препарату з плазми крові донорів, що перехворіли на коронавірус. Ці ліки стануть порятунком для тяжкохворих у наступні хвилі пандемії. Тож якщо у вас буде виявлено антитіла до COVID-19, ви зможете (за вашим бажанням та станом здоров’я) стати донором ковідної плазми, яка приймається за значно підвищеною ціною – 1800 грн. за 1 літр (з урахуванням ПДФО та ВЗ).

Довідки щодо тестування – за телефонами 066 009 11 10, 050 307 80 94

Ми працюємо:

Суми – пров. Громадянський, Пн-Пт – 7:00-20:00, Сб – 8:00-16:00

Шостка вул. Знаменська, 6, Пн-Пт – 8:00-18:00

Конотоп просп. Червоної Калини, 11, Пн-Пт – 8:00-16:00

Общество
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.