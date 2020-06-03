Сумчан безкоштовно тестують на антитіла до коронавірусу Сумський обласний центр служби крові повідомляє, що з 12 до 27 червня проводить тестування на антитіла до коронавірусу – для всіх і безкоштовно.

На сьогодні Сумський обласний центр служби крові має можливість провести тестування на антитіла до коронавірусу всіх бажаючих. Нагадаємо, захворювання досить часто протікає безсимптомно або виглядає як ГРВІ, тому люди самі не знають, що вони вже перехворіли і мають певний імунітет. Аналіз буде проводитись за допомогою тест-систем провідного європейського виробника - компанії Roche.

Чекаємо з 12 по 27 червня у Сумському обласному центрі служби крові, а також його відділеннях у Шостці та Конотопі. Аналіз краще всього робити натщесерце або протягом 12 годин не вживати жирних, смажених, копчених, молочних продуктів, яєць, горіхів, насіння та алкоголю.

Нагадуємо – на сьогодні компанія Biopharma веде розробку нового препарату з плазми крові донорів, що перехворіли на коронавірус. Ці ліки стануть порятунком для тяжкохворих у наступні хвилі пандемії. Тож якщо у вас буде виявлено антитіла до COVID-19, ви зможете (за вашим бажанням та станом здоров’я) стати донором ковідної плазми, яка приймається за значно підвищеною ціною – 1800 грн. за 1 літр (з урахуванням ПДФО та ВЗ).

Довідки щодо тестування – за телефонами 066 009 11 10, 050 307 80 94

Ми працюємо:

Суми – пров. Громадянський, Пн-Пт – 7:00-20:00, Сб – 8:00-16:00

Шостка вул. Знаменська, 6, Пн-Пт – 8:00-18:00

Конотоп просп. Червоної Калини, 11, Пн-Пт – 8:00-16:00