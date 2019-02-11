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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04192

У Сумах пройде квест з віртуальним Харитоненком

Сумчан запрошують взяти участь в унікальному квесті з віртуальним гідом.

Ви не тільки жваво проведете час, а й дізнаєтесь нові цікаві факти про місто Суми, а також переможці отримають подарунки з брендом міста!

Для участі необхідно заповнити форму: https://forms.gle/VUNBcAoDKkeXtrQ37

Дата: 27.06. Час: 12:00.

Захід проводитиметься з дотриманням карантинних вимог.

Досуг Квест
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