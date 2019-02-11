У Сумах пройде квест з віртуальним Харитоненком

Ви не тільки жваво проведете час, а й дізнаєтесь нові цікаві факти про місто Суми, а також переможці отримають подарунки з брендом міста!
Для участі необхідно заповнити форму: https://forms.gle/VUNBcAoDKkeXtrQ37
Дата: 27.06. Час: 12:00.
Захід проводитиметься з дотриманням карантинних вимог.
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