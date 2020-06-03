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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21334

В Сумах отремонтируют Харьковскую чуть больше, чем планировали

В этом году планируют отремонтировать два участка дорожного покрытия по ул. Харьковской.

При этом из городского бюджета выделили дополнительные 10 млн грн, чтобы выполнить ремонт на участке от Харьковского моста до ул. СКД (планировалось только до перекрестка с пр. Лушпы и ул. Прокофьева) и от Харьковского путепровода (над железной дорогой) до въезда в город (планировалось только до поликлиники «Сумыхимпрома»). Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко в программе «Влада сумчанам» на канале АТВ. К сожалению, журналисты не спросили, когда будет сделан участок Харьковской от СКД до путепровода и собственно путепровод и Харьковский мост, которому осенью 2018 года давали всего полтора года на эксплуатацию видимо, за это время мост каким-то чудесным образом исцелился…

О сроках также не сказали, хотя еще месяц назад обещали, что до Дня конституции успеют.

Общество Ремонт дорог Ремонт Харьковской
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