Посреди пляжного сезона мэр Сум пообещал доделать Студягу Уже в этом году на студенческом пляже обещают сделать раздевалки.

Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко в программе «Влада сумчанам» на канале АТВ.

- Мы завершаем ремонт на Студяге, - сообщил он. – Сделали дорожки, будем раздевалки устанавливать. Лавочки сегодня устанавливают. Площадки установили спортивные, запланируем также детский. Тротуары там, ступеньки будем делать. Туалет начали строить. Единственное, что погода не дала нам вовремя это сделать. Сейчас будем увеличивать темпы и стараться быстрее все сделать.

Напомним: Студенческим пляжем занимаются уже третий год, но почему-то до раздевалок и зонтиков дело так и не дошло. Сделали дорожки, площадки, освещение и туалет типа сортир…