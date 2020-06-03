В Ахтырке все 10 больных коронавирусом находятся на самоизоляции

Все уже 10 больных находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей.
В связи с осложнением ситуации усилен контроль за соблюдением санитарного законодательства по организации противоэпидемических мероприятий. В городе работают мобильные группы из числа сотрудников полиции и органов местного самоуправления, сообщили в Ахтырской ОТГ.
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