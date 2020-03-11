Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:27156

Как вернуть деньги за пробное ВНО: правительство утвердило соответствующий механизм

Участникам пробного внешнего независимого оценивания, которые оплатили средства за участие в нем, вернут деньги через ПриватБанк.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий на заседании правительства. Ее предложение поддержали члены правительства.

Те участники пробного ВНО, у которых есть карточка ПриватБанка, в ближайшее время получат сообщение от банка о зачислении средств. У кого нет такой карточки, те получат сообщение о том, что карта со средствами ждет в ближайшем отделении ПриватБанка.

Напомним: правительство сообщило об отмене проведения пробного внешнего независимого оценивания в учебных заведениях. В МОН впоследствии уточнили, что предлагают пройти тестирование дома онлайн.

Участники пробного ВНО в целом заплатили государству более 53 млн гривен, из них половину средств уже использовали. Чтобы вернуть участникам средства, могут воспользоваться деньгами фонда борьбы с COVID-19 — но пока решения еще нет.

Напомним, основная сессия ВНО должна состояться с 25 июня по 17 июля.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что эти даты еще могут пересмотреть с учетом эпидемиологической ситуации в Украине 20-22 июня.

В этом году МОН из-за карантина на месяц перенесло даты вступительной кампании. Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места госзаказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.

Общество Пробное ВНО
view counter

По тематике

Не все абитуриенты на Сумщине смогли пройти пробное ВНО
15.06.2020 21:53

Не все абитуриенты на Сумщине смогли пройти пробное ВНО

Сегодня абитуриенты сдавали пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе дистанционно....

Участникам пробного ВНО вернут деньги
15.06.2020 10:56

Участникам пробного ВНО вернут деньги

Из-за невозможности проведения тестирования в учебных заведениях участникам пробного ВНО вернут деньги....

Кабмин запретил пробное ВНО
13.06.2020 10:56

Кабмин запретил пробное ВНО

Кабинет министров 12 июня принял постановление, которым внес изменения в некоторые акты правительства....

Вниманию выпускников! Проведение пробного ВНО перенесено на апрель
12.03.2020 16:20

Вниманию выпускников! Проведение пробного ВНО перенесено на апрель

В Украине изменены даты проведения пробного внешнего независимого оценивания....

В Сумах отложили проведение пробного ВНО из-за коронавируса
11.03.2020 18:49

В Сумах отложили проведение пробного ВНО из-за коронавируса

Харьковский региональный центр оценивания качества образования отложил проведение пробного внешнего независимого оценивания из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2....

Новости

Где на Сумщине подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом
Сегодня 10:23
На Сумщине ослабили карантин
Вчера 17:21
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля
Вчера 15:22
В Сумах умер судья
Сегодня 14:21
Сумчанам нагадують про правила безпеки, які допоможуть уникнути коронавірусу
Сегодня 14:08
Увага! Попередження про погіршення погодних умов!
Сегодня 14:05
Как вернуть деньги за пробное ВНО: правительство утвердило соответствующий механизм
Сегодня 13:27
В Ахтырке все 10 больных коронавирусом находятся на самоизоляции
Сегодня 12:51
Посреди пляжного сезона мэр Сум пообещал доделать Студягу
Сегодня 12:30
В Сумах отремонтируют Харьковскую чуть больше, чем планировали
Сегодня 12:21
У Сумах пройде квест з віртуальним Харитоненком
Сегодня 12:04
Сумчан безкоштовно тестують на антитіла до коронавірусу
Сегодня 11:55
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.