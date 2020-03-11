Как вернуть деньги за пробное ВНО: правительство утвердило соответствующий механизм

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий на заседании правительства. Ее предложение поддержали члены правительства.
Те участники пробного ВНО, у которых есть карточка ПриватБанка, в ближайшее время получат сообщение от банка о зачислении средств. У кого нет такой карточки, те получат сообщение о том, что карта со средствами ждет в ближайшем отделении ПриватБанка.
Напомним: правительство сообщило об отмене проведения пробного внешнего независимого оценивания в учебных заведениях. В МОН впоследствии уточнили, что предлагают пройти тестирование дома онлайн.
Участники пробного ВНО в целом заплатили государству более 53 млн гривен, из них половину средств уже использовали. Чтобы вернуть участникам средства, могут воспользоваться деньгами фонда борьбы с COVID-19 — но пока решения еще нет.
Напомним, основная сессия ВНО должна состояться с 25 июня по 17 июля.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что эти даты еще могут пересмотреть с учетом эпидемиологической ситуации в Украине 20-22 июня.
В этом году МОН из-за карантина на месяц перенесло даты вступительной кампании. Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.
Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места госзаказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.
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