Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:08141

Сумчанам нагадують про правила безпеки, які допоможуть уникнути коронавірусу

Відділ охорони здоров'я, з огляду на продовженням дії адаптивного карантину до 31 липня, наголошує на подальшому дотриманні сумчанами правил безпеки.

Нехтування простими санітарними нормами загрожує здоров’ю і може призвести до повернення обмежень, що негативно впливають на добробут населення.

Щоб зупинити пандемію, необхідно виконувати рекомендації МОЗ: носити захисну маску; уникати скупчень людей; триматись на відстані 1,5 м одне від одного; вітатись безконтактно, регулярно мити руки з милом чи обробляти антисептиком; залишатись вдома в разі поганого самопочуття.

По можливості, слід уникати громадського транспорту. Тепла пора року створює хороші умови для ходіння пішки та їзди на велосипеді. Якщо поїздки в громадському транспорті не уникнути, необхідно, перш ніж зайти до автобуса, надягнути захисну маску. Після виходу слід за першої ж можливості руки вимити водою з милом протягом 20–40 секунд чи обробити дезінфікуючим засобом із вмістом спирту не менше 60%.

Покупки найкраще робити онлайн та замовляти доставку кур’єром. Якщо це неможливо, необхідно триматись на відстані не менше 1 м від інших покупців, не торкатись руками очей, рота, носа. Після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок, слід ретельно вимити руки теплою водою з милом.

На вулиці, роботі й навіть удома слід намагатись не чіпати очі, ніс і рот немитими руками. Кашляти чи чихати треба в одноразову серветку, яку потім одразу викинути. Якщо її немає — у згин ліктя.

Зберегти психічне здоров’я допоможуть активності, що приносять задоволення.

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

В Ахтырке все 10 больных коронавирусом находятся на самоизоляции
Сегодня 12:51

В Ахтырке все 10 больных коронавирусом находятся на самоизоляции

По состоянию на 18 июня в Ахтырке 2новых случая заболевания коронавирусом (из числа контактных лиц одного из двух семейных...

На Сумщине в больницах от коронавируса лечатся 13 человек
Сегодня 10:26

На Сумщине в больницах от коронавируса лечатся 13 человек

По состоянию на 18 июня в Сумской области 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Где на Сумщине подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом
Сегодня 10:23

Где на Сумщине подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом

По состоянию на 18 июня в Сумской области 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Сумская ОГА в не попала в ТОП-5 в рейтинге Кабмина по борьбе с коронавирусом
Вчера 13:52

Сумская ОГА в не попала в ТОП-5 в рейтинге Кабмина по борьбе с коронавирусом

Кабинет Министров Украины осуществил проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений Правительства и Премьер-министра Украины по предотвращению распространения на...

Сумщина снова в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса
Вчера 12:48

Сумщина снова в ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 17 июня в Сумской области 230 случаев заболевания COVID-19, вылечились 169 человек....

Новости

Где на Сумщине подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом
Сегодня 10:23
На Сумщине ослабили карантин
Вчера 17:21
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля
Вчера 15:22
В Сумах умер судья
Сегодня 14:21
Сумчанам нагадують про правила безпеки, які допоможуть уникнути коронавірусу
Сегодня 14:08
Увага! Попередження про погіршення погодних умов!
Сегодня 14:05
Как вернуть деньги за пробное ВНО: правительство утвердило соответствующий механизм
Сегодня 13:27
В Ахтырке все 10 больных коронавирусом находятся на самоизоляции
Сегодня 12:51
Посреди пляжного сезона мэр Сум пообещал доделать Студягу
Сегодня 12:30
В Сумах отремонтируют Харьковскую чуть больше, чем планировали
Сегодня 12:21
У Сумах пройде квест з віртуальним Харитоненком
Сегодня 12:04
Сумчан безкоштовно тестують на антитіла до коронавірусу
Сегодня 11:55
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.