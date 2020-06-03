Сумчанам нагадують про правила безпеки, які допоможуть уникнути коронавірусу

Нехтування простими санітарними нормами загрожує здоров’ю і може призвести до повернення обмежень, що негативно впливають на добробут населення.

Щоб зупинити пандемію, необхідно виконувати рекомендації МОЗ: носити захисну маску; уникати скупчень людей; триматись на відстані 1,5 м одне від одного; вітатись безконтактно, регулярно мити руки з милом чи обробляти антисептиком; залишатись вдома в разі поганого самопочуття.

По можливості, слід уникати громадського транспорту. Тепла пора року створює хороші умови для ходіння пішки та їзди на велосипеді. Якщо поїздки в громадському транспорті не уникнути, необхідно, перш ніж зайти до автобуса, надягнути захисну маску. Після виходу слід за першої ж можливості руки вимити водою з милом протягом 20–40 секунд чи обробити дезінфікуючим засобом із вмістом спирту не менше 60%.

Покупки найкраще робити онлайн та замовляти доставку кур’єром. Якщо це неможливо, необхідно триматись на відстані не менше 1 м від інших покупців, не торкатись руками очей, рота, носа. Після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок, слід ретельно вимити руки теплою водою з милом.

На вулиці, роботі й навіть удома слід намагатись не чіпати очі, ніс і рот немитими руками. Кашляти чи чихати треба в одноразову серветку, яку потім одразу викинути. Якщо її немає — у згин ліктя.

Зберегти психічне здоров’я допоможуть активності, що приносять задоволення.