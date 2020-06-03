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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:451

В Украине появился еще один профессиональный праздник

Президент Владимир Зеленский основал в Украине День фермера, который ежегодно будет отмечаться 19 июня.

Соответствующий указ №234/2020 опубликован на сайте главы государства.

“Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства, постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня”, – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

На неофициальном уровне фермеры отмечали свой профессиональный праздник также 19 июня. Это связано с тем, что в этот день в 2003 году был принят закон “О фермерском хозяйстве”.

Общество
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