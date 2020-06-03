В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 18 июня подтверждено 34063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев – это новый суточный рекорд. Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 530442, методом ИФА - 107313. Всего заболевание подтверждено у 2506 детей и 5716 медиков. В госпитализации нуждались 9585 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 338 пациентов. 24478 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3445 медработников. В общем случаи подтверждено: - Винницкая обл. - 1563 (954 выздоровели) - Волынская обл. - 1610 (526 выздоровели) - Днепропетровская обл. - 1021 (739 выздоровели) - Донецкая обл. - 349 (140 выздоровели) - Житомирская обл. - 1154 (583 выздоровели) - Закарпатская обл. - 1882 (772 выздоровели) - Запорожская обл. - 541 (375 выздоровели) - Ивано-Франковская обл. - 1893 (1059 выздоровели) - г. Киев - 4084 (1286 выздоровели) - Киевская обл. - 2119 (941 выздоровели) - Кировоградская обл. - 604 (497 выздоровели) - Луганская обл. - 68 (42 выздоровели) - Львовская обл. - 3398 (661 выздоровели) - Николаевская обл. - 323 (219 выздоровели) - Одесская обл. - 1188 (481 выздоровели) - Полтавская обл. - 287 (260 выздоровели) - Ривненская обл. - 2572 (1379 выздоровели) - Сумская обл. - 236 (169 выздоровели) - Тернопольская обл. - 1542 (1036 выздоровели) - Харьковская обл. - 1707 (786 выздоровели) - Херсонская обл. - 184 (174 выздоровели) - Хмельницкая обл. - 587 (460 выздоровели) - Черкасская обл. - 568 (374 выздоровели) - Черновицкая обл. - 4135 (1415 выздоровели) - Черниговская обл. - 448 (112 выздоровели).