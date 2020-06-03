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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:05384

В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 18 июня подтверждено 34063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев – это новый суточный рекорд.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 530442, методом ИФА - 107313.

Всего заболевание подтверждено у 2506 детей и 5716 медиков. В госпитализации нуждались 9585 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 338 пациентов. 24478 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3445 медработников.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1563 (954 выздоровели)

- Волынская обл. - 1610 (526 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1021 (739 выздоровели)

- Донецкая обл. - 349 (140 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1154 (583 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1882 (772 выздоровели)

- Запорожская обл. - 541 (375 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1893 (1059 выздоровели)

- г. Киев - 4084 (1286 выздоровели)

- Киевская обл. - 2119 (941 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 604 (497 выздоровели)

- Луганская обл. - 68 (42 выздоровели)

- Львовская обл. - 3398 (661 выздоровели)

- Николаевская обл. - 323 (219 выздоровели)

- Одесская обл. - 1188 (481 выздоровели)

- Полтавская обл. - 287 (260 выздоровели)

- Ривненская обл. - 2572 (1379 выздоровели)

- Сумская обл. - 236 (169 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1542 (1036 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1707 (786 выздоровели)

- Херсонская обл. - 184 (174 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 587 (460 выздоровели)

- Черкасская обл. - 568 (374 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 4135 (1415 выздоровели)

- Черниговская обл. - 448 (112 выздоровели).

Общество Коронавирус
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