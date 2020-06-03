В Украине очередной рекорд по заболевшим коронавирусом

За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев – это новый суточный рекорд.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 530442, методом ИФА - 107313.
Всего заболевание подтверждено у 2506 детей и 5716 медиков. В госпитализации нуждались 9585 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 338 пациентов. 24478 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3445 медработников.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 1563 (954 выздоровели)
- Волынская обл. - 1610 (526 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1021 (739 выздоровели)
- Донецкая обл. - 349 (140 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1154 (583 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1882 (772 выздоровели)
- Запорожская обл. - 541 (375 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1893 (1059 выздоровели)
- г. Киев - 4084 (1286 выздоровели)
- Киевская обл. - 2119 (941 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 604 (497 выздоровели)
- Луганская обл. - 68 (42 выздоровели)
- Львовская обл. - 3398 (661 выздоровели)
- Николаевская обл. - 323 (219 выздоровели)
- Одесская обл. - 1188 (481 выздоровели)
- Полтавская обл. - 287 (260 выздоровели)
- Ривненская обл. - 2572 (1379 выздоровели)
- Сумская обл. - 236 (169 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1542 (1036 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1707 (786 выздоровели)
- Херсонская обл. - 184 (174 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 587 (460 выздоровели)
- Черкасская обл. - 568 (374 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4135 (1415 выздоровели)
- Черниговская обл. - 448 (112 выздоровели).
17 июня в Глухове выявили 4 новых случая вирусной инфекции....
Відділ охорони здоров'я, з огляду на продовженням дії адаптивного карантину до 31 липня, наголошує на подальшому дотриманні сумчанами правил безпеки....
По состоянию на 18 июня в Ахтырке 2новых случая заболевания коронавирусом (из числа контактных лиц одного из двух семейных...
По состоянию на 18 июня в Сумской области 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 18 июня в Сумской области 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....