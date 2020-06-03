Подробности о новых случаях коронавируса в Глухове 17 июня в Глухове выявили 4 новых случая вирусной инфекции.

Заведующая местной санстанции Марина Матвиенко рассказала, что возраст заболевших - 47, 63, 89 и 52 года. Эти люди между собой не связаны, так что речь идет не о семейном очаге. Работает среди них - только один, служит на государственной таможне. Все чувствуют себя удовлетворительно, находятся на самоизоляции.

Каким образом у глуховчан обнаружился коронавирус, если они не обращались в больницу с жалобами на плохое самочувствие? Со слов Марины Леонидовны, люди готовились к плановым госпитализациям в Сумскую областную больницу, и в рамках установленных норм и правил у них были отобраны анализы на наличие коронавируса. И инфекция высеялась… Теперь, пока они не излечатся от коронавируса, ни о какой поездке в областное медучреждение не может быть и речи. «Ситуации у них не экстренные, так что могут подождать до полного выздоровления», - прокомментировала М.Матвиенко. Источники заражения на данный момент выявляются, ведется активная работа по установлению круга контактных лиц.

Новость о массовом заболевании облетела Глухов, народ взбудоражен. Сколько еще таких, с недиагностированным ковидом, ходят по улицам города, страшно даже подумать. Как заверила собеседница, за период пандемии в райцентре на наличие коронавируса обследован 491 человек. Со вторника начали отбирать анализы у новых людей, в связи с заболевшими глуховчанами. Результатов пока нет. Что же касается ужесточения карантинных мер в Глухове, то на сегодняшний день никаких изменений в жизнь населенного пункта ТЭК вносить не собирается. Все остается по-прежнему: детсады работают, рынки, магазины и библиотеки – тоже, пишет Ваш шанс.