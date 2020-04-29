В Тростянце у Круглого Двора появилась сказочная карета

«В эти минуты завершается монтаж невероятной старинной кареты у барского дома Кенига в Тростянце.
Вес такой красавицы около двух тонн. Такого экипажа нигде в Сумской области больше нет. Ее изготавливали специально по заказу мэрии. Карета украшена гербом города.
Новая фотозона станет прекрасным дополнением к лавандовому сердцу, которое осенью высадили в парке, и парочки влюбленных лебедей. Стилизация под 19 век.
Возможно, сфотографировавшись в романтической карете - будешь счастлив всю супружеская жизнь?)
Ночью экипаж будет светиться романтическими огоньками. Выглядит - бомбезно, идите фоткаться прямо сейчас
Лошадьми золоченая царская красавица запрягаться пока не будет)», - написала она.
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