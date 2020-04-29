Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26429

В Тростянце у Круглого Двора появилась сказочная карета

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала местная журналистка Леся Шелест.

«В эти минуты завершается монтаж невероятной старинной кареты у барского дома Кенига в Тростянце.

Вес такой красавицы около двух тонн. Такого экипажа нигде в Сумской области больше нет. Ее изготавливали специально по заказу мэрии. Карета украшена гербом города.

Новая фотозона станет прекрасным дополнением к лавандовому сердцу, которое осенью высадили в парке, и парочки влюбленных лебедей. Стилизация под 19 век.

Возможно, сфотографировавшись в романтической карете - будешь счастлив всю супружеская жизнь?)

Ночью экипаж будет светиться романтическими огоньками. Выглядит - бомбезно, идите фоткаться прямо сейчас Smile

Лошадьми золоченая царская красавица запрягаться пока не будет)», - написала она.

Досуг Тростянец
view counter

По тематике

Мэр Тростянца рассказал подробности о смерти больного коронавирусом
06.06.2020 11:13

Мэр Тростянца рассказал подробности о смерти больного коронавирусом

5 июня в Тростянецкой городской больнице скончался тростянчанин пенсионного возраста, у которого несколько дней назад ПЦР-анализы, которые поступили из областной...

В Тростянце начинается музейная неделя
18.05.2020 11:32

В Тростянце начинается музейная неделя

По случаю Международного дня музеев музейно-выставочный центр «Тростянецкий» начинает #Музейнийтиждень / #MuseumWeek....

В Тростянце установили «музыкальную» лавочку
13.05.2020 12:56

В Тростянце установили «музыкальную» лавочку

Тростянецкий горсовет сообщает, что возле музыкальной школы им. Чайковского установили оригинальную лавочку....

Первый пошел: агропродовольственный рынок в Тростянце возобновляет свою работу с 1 мая
29.04.2020 14:56

Первый пошел: агропродовольственный рынок в Тростянце возобновляет свою работу с 1 мая

Тростянецкий горсовет сообщает, что агропромышленный рынок по ул. Набережной в Тростянце возобновляет свою работу с пятницы, 1 мая....

В Тростянецкой больнице три подозрения на коронавирус
29.04.2020 10:41

В Тростянецкой больнице три подозрения на коронавирус

По состоянию на 29 апреля в Тростянецкой общине и районе нет новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом....

Новости

Где на Сумщине подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом
Сегодня 10:23
На Сумщине ослабили карантин
Вчера 17:21
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля
Вчера 15:22
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 16:55
В Сумах целый месяц не будет горячей воды
Сегодня 16:34
Сумские медики смогут посещать художественный музей бесплатно
Сегодня 16:28
В Охтирці хочуть присвоїти ім’я Бориса Антоненка-Давидовича школі
Сегодня 16:16
Врачи Сумщины стали заслуженными
Сегодня 16:01
Губернатор Сумщины поздравлял медиков с профессиональным праздником, нарушая карантин
Сегодня 15:59
ВНО по желанию: Рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию
Сегодня 15:49
В Тростянце у Круглого Двора появилась сказочная карета
Сегодня 15:26
Подробности о новых случаях коронавируса в Глухове
Сегодня 15:14
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.