ВНО по желанию: Рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию

За него проголосовали 356 нардепов.
Закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.
“Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию”, – указано в тексте закона.
Закон не освобождает от необходимости сдавать ВНО тем выпускникам, которые собираются в этом году поступать в вузы.
По словам народного депутата Романа Грищука, закон позволит на треть сократить количество людей, которые будут проходить ВНО в этом году.
Им должна выставить баллы на основе ранее выставленных оценок и выписать аттестат.
Согласно документу, на время карантина дату начала и/или окончания соответствующего учебного года (годов) может определять Кабмин.
Данный проект Зеленский внес в Раду в среду, 17 июня.
Напомним, премьер-министра Шмыгаль считает, что никаких оснований отменять ВНО нет
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