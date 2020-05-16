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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49256

ВНО по желанию: Рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию

В Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Верховная рада одобрила законопроект президента Владимира Зеленского.

За него проголосовали 356 нардепов.

Закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.

“Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию”, – указано в тексте закона.

Закон не освобождает от необходимости сдавать ВНО тем выпускникам, которые собираются в этом году поступать в вузы.

По словам народного депутата Романа Грищука, закон позволит на треть сократить количество людей, которые будут проходить ВНО в этом году.

Им должна выставить баллы на основе ранее выставленных оценок и выписать аттестат.

Согласно документу, на время карантина дату начала и/или окончания соответствующего учебного года (годов) может определять Кабмин.

Данный проект Зеленский внес в Раду в среду, 17 июня.

Напомним, премьер-министра Шмыгаль считает, что никаких оснований отменять ВНО нет

Напомним, ранее Кабмин запретил пробное ВНО за два дн до его проведения

 
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