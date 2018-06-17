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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:59480

Губернатор Сумщины поздравлял медиков с профессиональным праздником, нарушая карантин

Лучших представителей медицинского сообщества Сумщины в помещении областной филармонии поздравил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко сегодня, 18 июня.

Он поблагодарил медиков области за то, что они как солдаты в белых халатах - всегда на передовой и, рискуя собственной жизнью, спасают жителей области от коронавируса.

«Пандемия коронавируса изменила сознание каждого из нас. Возросла роль и значимость каждого медицинского работника - врача, медицинской сестры, санитара, водителя скорой. Появилось непреодолимое желание постоянно благодарить людей, которые спасают и заботятся о жизни и здоровье каждого из нас, - отметил глава облгосадминистрации. - Я благодарю вас за то, что вы в режиме «24 на 7» профессионально выполняете свои обязанности».

Чиновник заверил медиков Сумщины, что от государства они имеют полное понимание и будет полное материальное обеспечение.

Поблагодарил Роман Грищенко и ученым сумских вузов, которые разработали локальный клинический протокол лечения пациентов с COVID-19, который взяли за основу во многих областях Украины, как стандарт предоставления медикаментозной помощи больным коронавирусной инфекцией. Отметил чиновник и работу социально-ответственного бизнеса и волонтеров, которые сплотились вокруг идеи финансовой, гуманитарной, благотворительной поддержки сумских медиков во время пандемии коронавируса.

Сам же почему-то не носил маску, хотя еще вчера его зам Сергей Банников на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций говорил, что многие жители области пренебрегают карантинными мероприятиями и поспросил полицию строже следить за этим.

Общество День медика
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