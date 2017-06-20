Врачи Сумщины стали заслуженными

Это - заместитель директора по медицинской части КНП Сумского областного совета «Сумская областная клиническая больница» Ольга Самойленко, врач-хирург КНП Сумского областного совета «Сумской областной клинический онкологический диспансер» Николая Солодченко и главный врач коммунального профилактического учреждения Сумского областного совета «Шосткинский областной детский противотуберкулезный санаторий» Валентина Пустовит.
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6 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 71/2020 «О награждении государственными наградами Украины»....
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