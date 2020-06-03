Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 19 июня, в Сумах ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами гроза, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью 18-20 °С тепла, днем 28-30 °С.