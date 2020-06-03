Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами гроза, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью 18-20 °С тепла, днем 28-30 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Погода новой недели начала формироваться под влиянием области повышенного давления....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в эти...