В Сумах целый месяц не будет горячей воды «Сумытеплоэнерго» сообщает о плановых гидравлических испытаниях

В период с 1 по 31 июля будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей и оборудования ООО «Сумытеплоэнерго».

В связи с этим горячее водоснабжение будет прекращено во всех жилых домах в пределах территории обслуживания ООО «Сумытеплоэнерго».

При возникновении аварийных ситуаций во время гидравлических испытаний сразу сообщайте аварийно-диспетчерскую службу ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам 78-78-00, 78-78-01 (круглосуточно).

Администрация ООО «Сумытеплоэнерго» просит извинения за временные неудобства.