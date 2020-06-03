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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34465

В Сумах целый месяц не будет горячей воды

«Сумытеплоэнерго» сообщает о плановых гидравлических испытаниях

В период с 1 по 31 июля будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей и оборудования ООО «Сумытеплоэнерго».

В связи с этим горячее водоснабжение будет прекращено во всех жилых домах в пределах территории обслуживания ООО «Сумытеплоэнерго».

При возникновении аварийных ситуаций во время гидравлических испытаний сразу сообщайте аварийно-диспетчерскую службу ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам 78-78-00, 78-78-01 (круглосуточно).

Администрация ООО «Сумытеплоэнерго» просит извинения за временные неудобства.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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