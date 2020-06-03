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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Зеленстрой» загрязнил воздух на 11 млн грн

Более 11 млн грн гривен убытков насчитано за загрязнение атмосферного воздуха в Глухове.

Специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области подсчитали размер ущерба, причиненного в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при деятельности ООО «Зеленстрой».

Экоинспекторами было установлено, что с января 2018 года по февраль 2020 года данное предприятие эксплуатировало полигон твердых бытовых отходов г. Глухов без необходимого разрешения на выбросы в атмосферный воздух. В результате противоправных действий должностных лиц ООО «Зеленстрой» был нанесен ущерб на общую сумму 11358593 гривен.

Сегодня, 18 июня, предприятию направлено претензию на добровольное возмещение полной суммы причиненного ущерба. Вместе с этим Инспекция готовит материалы для их передачи в прокуратуру Сумской области.

Напомним, месяц назад Сумской окружной административный суд вынес решение о применении меры реагирования в сфере государственного контроля к ООО «Зеленстрой» в части полной остановки выполнения работ по удалению (захоронению) отходов на усовершенствованном полигоне складирования твердых бытовых отходов в г. Глухов по ул. Путивльской до момента получения разрешения на выбросы и выполнения других пунктов предписания, выданного Инспекцией.

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