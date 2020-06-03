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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25206

Сумские патрульные спасли котенка

Сегодня, 18 июня, в КП «Центр ухода за животными» приехала машина патрульной полиции.

«Они привезли котенка, который каким-то образом оказался прямо на проезжей части проспекта М.Лушпы, возле ТРЦ «Лавина».

Патрульные увидели беспомощное животное и сразу забрали его с собой, чтобы оно не попало под колеса в бешеном потоке машин.

Котенок оказался мальчиком. Ему примерно месяц со дня рождения. Мы сфотографировали его в цветах, потому что он - такой же солнечный и летний. В КП решили не давать киске имя. Мы надеемся, что с легкой руки патрульных, которые, кстати, отказались называться, потому что не считают свой поступок благородным (хотя я уверен, что именно так и есть - и думаю, что большинство сумчан со мной согласится), киска быстро найдет себе любящую семью.

Спасибо нашим патрульным за спасенную маленькая жизнь. Наша кошка урчит - тоже, наверное, благодарит!», - говорится с общении на странице КП в Фейсбуке.

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