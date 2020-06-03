На Сумщине разоблачили очередного наркодилера Шосткинской местной прокуратурой сообщено о подозрении 46-летнему мужчине, который занимался незаконным сбытом психотропного вещества.

Сотрудники полиции задокументировали факт продажи подозреваемым соответствующему лицу 5 свертков с порошкообразным веществом, которое согласно заключению эксперта является метамфетамином. В то же время во время обыска помещения, которое принадлежит подозреваемому, выявлено 6 свертков с порошкообразным веществом, которое сейчас находится на исследовании.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт психотропного вещества) УК Украины. По ходатайству прокуратуры 18 июня ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.