На Сумщине расширилась география коронавируса

Теперь это село Лапшино, где до этого не было подтвержденных случаев коронавируса.
Оперативную информацию на 12.00 18 июня о случаях острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, от Глуховского горрайонного отдела Сумского областного лабораторного центра выложил в Фейсбуке мэр Кролевца Александр Бобровицкий.
В документе говорится, что на сегодня в Кролевецком районе 33 подтвержденных случая, 2 из которых – новые – один в Кролевце (15 июня) и один в Лапшино (18 июня). Оба пациента находятся на самоизоляции.
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