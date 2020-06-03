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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:2569

На Сумщине расширилась география коронавируса

Новый случай зафиксирован сегодня, 18 июня, в Кролевецком районе.

Теперь это село Лапшино, где до этого не было подтвержденных случаев коронавируса.

Оперативную информацию на 12.00 18 июня о случаях острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, от Глуховского горрайонного отдела Сумского областного лабораторного центра выложил в Фейсбуке мэр Кролевца Александр Бобровицкий.

В документе говорится, что на сегодня в Кролевецком районе 33 подтвержденных случая, 2 из которых – новые – один в Кролевце (15 июня) и один в Лапшино (18 июня). Оба пациента находятся на самоизоляции.

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Общество Коронавирус
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