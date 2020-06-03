Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:39378

Еще одна громада на Сумщине отказывается входить в Ахтырский район

Глава Боромлянской ОТГ сообщил о желании громады присоединиться к Сумскому району.

Сельский голова Боромли Тростянецкого района на Сумщине, сообщил о желании громады присоединиться к Сумскому району, а не к Ахтырскому. Речь о новом разделение регионов в рамках реформы административно-территориального устройства Украины, пишет UA:СУМИ.

«И медицина, и громада находится к Сумам ближе, чем к Ахтырке. В принципе, перспективный план так и планировалось - Боромля в Сумы, а Тростянец - в Ахтырку. Со временем все меняется. Мы настроены на Сумы. Но скажут в Ахтырку - значит, в Ахтырку», - сказал глава Боромлянской ОТГ Василий Романика.

Напомним: 17 июня депутаты Тростянецкого горсовета обратились в Кабмин и Верховную Раду Украины с просьбой присоединить Тростянецкую городскую ОТГ к Сумскому району. За это проголосовали на сессии.

«На сегодняшний день, из Ахтырского района уходит еще и Лебединский район, и остается Ахтырка, Великая Писаревка и Тростянецкий. Мы считаем, что в этой конструкции это будет самый слабый район, который не будет должным образом заниматься нашим развитием. Мы видим специфическое отношение представителей Ахтырщини, чиновников к Тростянецкой ОТГ, к нашим заведениям», - рассказал глдава Тростянецкой ОТГ Юрий Бова.

По словам консультанта Офиса реформ Ассоциации городов Украины в Сумской области Карена Агаджанова-Гонсалеса, в Ахтырском районе после исключения из него Лебединской ОТГ останется около 125 000 населения.

«Есть критерий, определенный Кабмином, - 150 000 населения в районе. Если Тростянец отходит, мы близко не подходим даже с этим критерием. Если они отсоединятся, Ахтырского района просто не будет, и это будут неудобства, прежде всего, даже не для Ахтырки. От сел до Сум - более 150 км. Люди думают преимущественно о себе, а не о других», - убежден председатель глава ОТГ Игорь Алексеев.

Проблемы в административно-территориальном делении Сумщины произошли из-за отсутствия коммуникации, считает экс-директор Сумского подразделения «Центра развития местного самоуправления» Александр Хоруженко.

«Та конструкция, о которой говорил губернатор Сумщины Роман Грищенко из 5 районов, рассыпается на глазах. Не потому, что против этой концепции кто-то политически выступает. С самого начала проблема областной администрации была в том, что не была проведена никакая коммуникационная, дискуссионная работа, просто об определении позиций каждого из участников», - считает Хоруженко.

Напомним: 12 июня Кабинет министров утвердил план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины. Вместо 490 существующих районов планируют создать 129. Окончательно будет утверждать границы районов теперь Верховная Рада.

На Сумщине хотят создать 5 районов. 8 июня в Лебедине провели собрание громады, где озвучили 5 причин, почему не желают присоединяться к Ахтырского района.

5 июня Лебединский райсовет собрал внеочередную сессию, на которой проголосовали за обращение к Кабмину, Верховной Раде, Президенту Украины, Сумской ОГА и Сумскому облсовету о создании и ликвидации районов.

Политика Админреформа Боромлянская ОТГ
view counter

По тематике

Тростянец тоже захотел в Сумской район вместо Ахтырского
Вчера 14:17

Тростянец тоже захотел в Сумской район вместо Ахтырского

Тростянецкая громада - за присоединение к Сумскому району....

У губернатора Сумщины сообщили, что Лебедин войдет в Сумской район
16.06.2020 18:55

У губернатора Сумщины сообщили, что Лебедин войдет в Сумской район

Сегодня, 16 июня, в Киеве профильный подкомитет по вопросам административно-территориального устройства поддержал присоединение Лебединского района к Сумскому....

На Сумщине снова перекрывали дорогу
16.06.2020 15:42

На Сумщине снова перекрывали дорогу

Сегодня, 16 июня, у перекрестка дорог к селам Мазевка и Руднево Путивльского района перекрывали дорогу Сумы-Глухов....

Куда будут присоединять Лебедин?
15.06.2020 11:18

Куда будут присоединять Лебедин?

14 июня во время поездки на Сумщину министра Кабинета министров Украины Сергея Немчинова прошла встреча с лебединской громадой....

Кабмин согласовал проект постановления, предусматривающий создание на Сумщине 5 районов
12.06.2020 15:53

Кабмин согласовал проект постановления, предусматривающий создание на Сумщине 5 районов

Окончательное решение за Верховной Радой....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.