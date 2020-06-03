Еще одна громада на Сумщине отказывается входить в Ахтырский район Глава Боромлянской ОТГ сообщил о желании громады присоединиться к Сумскому району.

Сельский голова Боромли Тростянецкого района на Сумщине, сообщил о желании громады присоединиться к Сумскому району, а не к Ахтырскому. Речь о новом разделение регионов в рамках реформы административно-территориального устройства Украины, пишет UA:СУМИ.

«И медицина, и громада находится к Сумам ближе, чем к Ахтырке. В принципе, перспективный план так и планировалось - Боромля в Сумы, а Тростянец - в Ахтырку. Со временем все меняется. Мы настроены на Сумы. Но скажут в Ахтырку - значит, в Ахтырку», - сказал глава Боромлянской ОТГ Василий Романика.

Напомним: 17 июня депутаты Тростянецкого горсовета обратились в Кабмин и Верховную Раду Украины с просьбой присоединить Тростянецкую городскую ОТГ к Сумскому району. За это проголосовали на сессии.

«На сегодняшний день, из Ахтырского района уходит еще и Лебединский район, и остается Ахтырка, Великая Писаревка и Тростянецкий. Мы считаем, что в этой конструкции это будет самый слабый район, который не будет должным образом заниматься нашим развитием. Мы видим специфическое отношение представителей Ахтырщини, чиновников к Тростянецкой ОТГ, к нашим заведениям», - рассказал глдава Тростянецкой ОТГ Юрий Бова.

По словам консультанта Офиса реформ Ассоциации городов Украины в Сумской области Карена Агаджанова-Гонсалеса, в Ахтырском районе после исключения из него Лебединской ОТГ останется около 125 000 населения.

«Есть критерий, определенный Кабмином, - 150 000 населения в районе. Если Тростянец отходит, мы близко не подходим даже с этим критерием. Если они отсоединятся, Ахтырского района просто не будет, и это будут неудобства, прежде всего, даже не для Ахтырки. От сел до Сум - более 150 км. Люди думают преимущественно о себе, а не о других», - убежден председатель глава ОТГ Игорь Алексеев.

Проблемы в административно-территориальном делении Сумщины произошли из-за отсутствия коммуникации, считает экс-директор Сумского подразделения «Центра развития местного самоуправления» Александр Хоруженко.

«Та конструкция, о которой говорил губернатор Сумщины Роман Грищенко из 5 районов, рассыпается на глазах. Не потому, что против этой концепции кто-то политически выступает. С самого начала проблема областной администрации была в том, что не была проведена никакая коммуникационная, дискуссионная работа, просто об определении позиций каждого из участников», - считает Хоруженко.

Напомним: 12 июня Кабинет министров утвердил план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины. Вместо 490 существующих районов планируют создать 129. Окончательно будет утверждать границы районов теперь Верховная Рада.

На Сумщине хотят создать 5 районов. 8 июня в Лебедине провели собрание громады, где озвучили 5 причин, почему не желают присоединяться к Ахтырского района.

5 июня Лебединский райсовет собрал внеочередную сессию, на которой проголосовали за обращение к Кабмину, Верховной Раде, Президенту Украины, Сумской ОГА и Сумскому облсовету о создании и ликвидации районов.