Відома українська телеведуча любить відпочивати на Сумщині

«Люблю. Це про всі міста, містечка, села та селища моєї яскравої, різної, красивої країни. Але мій відпочинок починається лише там, де стоїть знак Київ, перекреслений червоною лінією. Це психологія. В столиці – я працюю. Поза нею – вже відпочиваю. Але моє місце сили – Сумщина. Незіпсована промисловістю, нерозорана фермерами, майже дика. Обожнюю річку Клевень. Хочу показати її своєму малому. Бо на ній влітку плаває і біля неї ходить увесь зоопарк. Хіба що без крокодилів та носорогів. Але, переконана, малий буде у захваті від справжності сумської природи. Коли рибка щойно з річки – на мангальчику. Коли поруч корівки – і парне молочко від господинь. Гусочки і качечки – сучасні діти бачать їх на малюнках і погано розрізняють. Коні - вільні, не пригнічені тренуваннями та сідлами. Одним словом, цьогоріч – туди. Вперед – назад! В моє дитинство!», - написала вона.