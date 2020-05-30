Сумчане требуют безопасные пешеходные переходы, а не рисунки на асфальте Такая петиция была зарегистрирована в Единой системе местных петиций.

«Все вы видите, какой художественной деятельностью сейчас занимаются на наших дорогах. Наносимая дорожная разметка не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения. В частности, дело касается нарисованных на асфальте островков безопасности (разметка 1.16.4 ПДД). Какую безопасность для пешехода она может обеспечить?

В мире уже накопился огромный опыт, как правильно обустраивать пешеходные переходы.

Пример на фото во вложении. Именно в таком виде должны быть обустроены пешеходные переходы в Сумах. Помимо стандартного знака "Пешеходный переход", светофора (если есть), должно быть:

1. Приподнятый переход на уровне тротуара, чтобы пешеход не шел по лужам во время дождя, а машины вынуждены были сбрасывать скорость. Так мы хоть на небольшом участке дороги заставим водителей соблюдать положенные 50 км/ч в городе, а то и меньше.

2. Островок должен иметь препятствие в виде клумбы или бордюрного камня, со столбиком, красивых вариантов в интернете масса. А не просто быть нарисованной картинкой на асфальте.

3. Светоотражающий знак "Объезд препятствия справа" на концах островка безопасности.

4. Освещение перехода по всей протяженности в темное время суток. Подобное освещение у нас на некоторых участках есть, и это хорошо. Нужно везде.

5. (Единственный пункт, который делает А. Вегера). Островок безопасности должен сужать полосы для движения автомобилей на данном участке дороги. Поэтому в большом плотном потоке водителям придется сбавить скорость до пешеходного перехода. Мчаться со скоростью 60-80 км/ч в таком месте не очень комфортно психологически, когда слева или справа от тебя на близком расстоянии едет другой автомобиль(и).

В общем, безопасность превыше всего. Такие пешеходные переходы могут успокоить трафик в городе и сделать его более безопасным. Хватит относиться к авариям на дороге, как к какой-то неминуемой жертве автомобилизации. Когда раз в пятилетку падает самолет с 300 пассажирами, мы охаем и ахаем, а когда ежегодно на автомобилях сбивают сотни и тысячи людей, то мы это даже не воспринимаем. Это не совсем нормально.

Поддерживаете идею - подписывайте петицию», - пишет автор петиции Виктория Воробьева.

Подписать петицию можно здесь.