Что пообещал мэр Сум в своем ежегодном отчете?

После собственно отчета, в котором он рассказал, как хорошо справилась мэрия с проблемами недобора в бюджет, были ответы на вопросы. Мэр ответил не на все поставленные вопросы, а на некоторые начал отвечать, да так и не ответил.
В итоге он пообещал сумчанам, что уже в этом году будут сделаны:
- ул. Харьковская (от Харьковского моста до ул. СКД и от Харьковского путепровода до въезда в города);
- начата реконструкция городского парка – пока дорожки, лавочки, освещение и детские площадки, что касается аттракционов, ждут ивнесторов;
- Студенческий пляж;
- «Романтика» будет октрыта после благоустройства;
- Театральная площадь;
- очистка Сумки от Воскресенского до Шевченковского моста;
- отремонтированы дороги по ул. Казацкий вал (начало через 2 недели), Брянской, Боровой…
Отчет городского головы Александра Лысенко перед территориальной громадой города Сумы состоится 18 июня 2020 года....