Что пообещал мэр Сум в своем ежегодном отчете? Вечером 18 июня мэр Сум Александр Лысенко в онлайн-режиме отчитался перед громадой за 2019 год.

После собственно отчета, в котором он рассказал, как хорошо справилась мэрия с проблемами недобора в бюджет, были ответы на вопросы. Мэр ответил не на все поставленные вопросы, а на некоторые начал отвечать, да так и не ответил.

В итоге он пообещал сумчанам, что уже в этом году будут сделаны:

- ул. Харьковская (от Харьковского моста до ул. СКД и от Харьковского путепровода до въезда в города);

- начата реконструкция городского парка – пока дорожки, лавочки, освещение и детские площадки, что касается аттракционов, ждут ивнесторов;

- Студенческий пляж;

- «Романтика» будет октрыта после благоустройства;

- Театральная площадь;

- очистка Сумки от Воскресенского до Шевченковского моста;

- отремонтированы дороги по ул. Казацкий вал (начало через 2 недели), Брянской, Боровой…