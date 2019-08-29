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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02215

На Шосткинском «Импульсе» – новый директор

По итогам работы Номинационного комитета ГК «Укроборонпром» был избран новый руководитель казенного завода «Импульс», входящего в состав государственного концерна.

Директором шосткинского предприятия стал Виталий Кайнара, который трудится на этом заводе почти всю свою трудовую жизнь – 38 лет.

С 2016 г. он работал заместителем директора «Импульса» по экономике и финансам. В течение последних двух месяцев исполнял обязанности директора казенного завода. «Має великий управлінський досвід та знання галузі. Призначений на посаду згідно з наказом генерального директора ДК “Укроборонпром” від 16.06.2020 р.», – говорится в сообщении государственного концерна.

Кандидаты на должность  директора «Импульса» представили  свое видение развития предприятия и планы первоочередных шагов, прошли оценку компетенций, антикоррупционную и проверку службы безопасности «Укроборонпрома». Также победитель перед назначением на должность добровольно прошел исследование на полиграфе.

В состав номинационного комитета входит высшее руководство государственного концерна, а также приглашаются независимые представители. Среди приглашенных представители профильного комитета Верховной Рады Украины и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), представители посольств стран «Большой семерки» (G7) и независимых антикоррупционных общественных организаций: Независимый антикоррупционный комитет по обороне (НАКО) и State Watch, пишет Шостка.инфо.

Экономика Импульс
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