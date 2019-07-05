Мэр Конотопа нашел в своем авто 5 подброшенных гранат Полиция проверяет информацию об обнаружении боеприпасов в автомобиле конотопского городского головы.

Происшествие случилось около 23:00 в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов. На спецлинию полиции обратился глава города Артем Семенихин с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты.

По словам заявителя, вероятные боеприпасы находились в багажном отделении, на месте запасного колеса, в упаковке, перемотанной изолентой. Он утверждал, что все пять гранат без запалов.

На сообщение по указанному адресу выехали руководитель Конотопского отдела полиции, следственно-оперативная и взрывотехническая группы, криминалисты и кинологи.

Следователи решают вопрос о внесении информации в единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.