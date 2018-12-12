Сумчан приглашают на Международный день йоги По традиции 21 июня Pilates/Yoga Studio Skyfeel организует благотворительное мероприятие, объединяя людей, связанных общей целью быть здоровыми, сильными и счастливыми.

Одни из сильнейших преподавателей нашего города проведут 4 открытых класса, на которых будет возможность познакомиться и попрактиковать различные виды йоги.

Программа

9:00 - 10:00 «БАЛАНС ЙОГА» Динамическая разминка + практика различных последовательностей комплекса Сурьи Намаскар. Проводит класс: Наталья Обравит - сертифицированный преподавателей базового уровня по Системе Balance Yoga.

9:00 - 10:00 «КУНДАЛИНИ ЙОГА» Лекция (знакомство с методикой) + практика( пранаямы, комплекс упражнений, медитация с мантрой, шавасана).Проводит класс: Людмила Поповская - международный сертифицированный преподаватель Rising International Yoga Academy (RYS 200).

10:00 – 11:00 «ИШВАРА ЙОГА» Позвоночник - основа внутренней целостности. Теория (знакомство с центром тела, бандхами) + практика (отстройка позвоночника, комплекс для проработки всех направлений подвижности позвоночника). Проводит класс: Анна Дереколенко - международный сертифицированный инструктор Ишвара Йоги International Yoga Federation ( RYT- 220), основатель Pilates/Yoga Studio Skyfeel.

10:00 – 10:45 «ПАРНАЯ ЙОГА. ДЕТИ + РОДИТЕЛИ»

Занятие йогой с ребенком - отличный повод весело и активно провести время вместе. Практика (простые упражнения в парах, групповые упражнения, подвижные игры). Проводит класс: Алина Пилипенко – сертифицированный преподавателей Международной школы йоги Devdan.

По мнению тех, кто давно практикует, йога является универсальным средством для коррекции тела, контроля ума, переосмысления всей жизни. И поэтому, желающие улучшить качество своей жизни, укрепить мышцы, научиться правильно дышать, почувствовать, полюбить свое тело и приветствовать летнее солнышко, вам точно сюда!

Место проведения: открытая площадка в Городском Парке им. Н.И. Кожедуба (возле парашютной вышки, в тени тополей).

Прийти может любой желающий, это мероприятие бесплатное!

Берите коврик и приходите заниматься!

Больше информации по т.0662325527.