В Украине очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 19 июня в Украине подтверждено 34984 случаи COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 921 случай. Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 542247, методом ИФА - 115494. Всего заболевание подтверждено у 2570 детей и 5877 медиков. В госпитализации нуждались 9767 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 343 пациента. 25217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3548 медработников. В общем случаи подтверждено: - Винницкая обл. - 1596 (990 выздоровели) - Волынская обл. - 1673 (548 выздоровели) - Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели) - Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели) - Житомирская обл. - 1201 (609 выздоровели) - Закарпатская обл. - 1960 (833 выздоровели) - Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели) - Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели) - г. Киев - 4176 (1332 выздоровели) - Киевская обл. - 2142 (994 выздоровели) - Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели) - Луганская обл. - 71 (52 выздоровели) - Львовская обл. - 3540 (663 выздоровели) - Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели) - Одесская обл. - 1200 (510 выздоровели) - Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели) - Ривненская обл. - 2693 (1467 выздоровели) - Сумская обл. - 246 (178 выздоровели) - Тернопольская обл. - 1605 (1050 выздоровели) - Харьковская обл. - 1744 (812 выздоровели) - Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели) - Хмельницкая обл. - 608 (474 выздоровели) - Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели) - Черновицкая обл. - 4211 (1470 выздоровели) - Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).