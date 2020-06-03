В Украине очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом

За последние сутки лабораторно подтверждено 921 случай. Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 542247, методом ИФА - 115494.
Всего заболевание подтверждено у 2570 детей и 5877 медиков. В госпитализации нуждались 9767 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 343 пациента. 25217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3548 медработников.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 1596 (990 выздоровели)
- Волынская обл. - 1673 (548 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели)
- Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1201 (609 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1960 (833 выздоровели)
- Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели)
- г. Киев - 4176 (1332 выздоровели)
- Киевская обл. - 2142 (994 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели)
- Луганская обл. - 71 (52 выздоровели)
- Львовская обл. - 3540 (663 выздоровели)
- Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели)
- Одесская обл. - 1200 (510 выздоровели)
- Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели)
- Ривненская обл. - 2693 (1467 выздоровели)
- Сумская обл. - 246 (178 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1605 (1050 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1744 (812 выздоровели)
- Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 608 (474 выздоровели)
- Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4211 (1470 выздоровели)
- Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).
Об этом сегодня, 19 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
На Глуховщине еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции, не связанный с предыдущими....
По состоянию на 19 июня в Сумской области уже 246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Болезнь подтвердили у женщины, которая приехала из Киева....
Новый случай зафиксирован сегодня, 18 июня, в Кролевецком районе....