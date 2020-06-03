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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:461014

В Украине очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 19 июня в Украине подтверждено 34984 случаи COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 921 случай. Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 542247, методом ИФА - 115494.

Всего заболевание подтверждено у 2570 детей и 5877 медиков. В госпитализации нуждались 9767 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 343 пациента. 25217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3548 медработников.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1596 (990 выздоровели)

- Волынская обл. - 1673 (548 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели)

- Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1201 (609 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1960 (833 выздоровели)

- Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели)

- г. Киев - 4176 (1332 выздоровели)

- Киевская обл. - 2142 (994 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели)

- Луганская обл. - 71 (52 выздоровели)

- Львовская обл. - 3540 (663 выздоровели)

- Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели)

- Одесская обл. - 1200 (510 выздоровели)

- Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели)

- Ривненская обл. - 2693 (1467 выздоровели)

- Сумская обл. - 246 (178 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1605 (1050 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1744 (812 выздоровели)

- Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 608 (474 выздоровели)

- Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 4211 (1470 выздоровели)

- Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).

Общество Коронавирус
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