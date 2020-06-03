Кому в Сумах отключили воду

Отключение связано с заменой задвижки диаметром 150 мм.
Не получают воду жители д. №№ 8, 10, 31, 31/1, 35, 37, 39, 41 на ул. Холодногорская; д №№ 23/1, 23/2, 25 на ул. Горького; д. №№ 2, 4, 6 на пл. Горького.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
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