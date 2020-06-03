В Глухове продают знаменитый Дом Миклашевского 18 июня на известной онлайн-платформе «OLX» появилось объявление о продаже почтово-телеграфной конторы, известной больше как имение Миклашевского.

«Нежилое здание с гаражом 921,4 кв.м. Сумская область, город Глухов, пер. Почтовый, 4. Памятник архитектурного наследия. Год постройки зданий – 1901. Удобное месторасположение, находится в центральной части города. Развитая инфраструктура. Рядом скверы, торговые заведения, финансовые учреждения, кафе, учебные заведения. Техническое состояние неудовлетворительное. Требует капитального ремонта.

Продажа происходит путем проведения аукциона через систему "Прозорро".

Дата аукциона: 02.07.2020

Стартовая стоимость: 1 886 618,40 грн.

Квалифицированное сопровождение на всех этапах аукциона», - отмечается в объявлении.

Напомним: Дом Миклашевского является памятником архитектуры и находится в центре Глухова. Фасад здания длительное время, год от года падал, разрушался на глазах. Научный сотрудник НЗ «Глухов» Александр Мирошниченко взял инициативу в свои руки для того, чтобы предотвратить неизбежное - спасти здание исторического значения. Ради благой миссии Александр организовал сбор вторсырья, чтобы собрать средства для перекрытия крыши достопримечательности. Многие глуховчане прониклись энтузиазмом ученого, и охотно приносили в Дом Миклашевского бутылки. И вот сегодня здание выставили на аукцион. Известно, что почтово-телеграфная контора принадлежит «Укрпочте», пишет Глухов.инфо.

Какой будет дальнейшая судьба здания исторического значения покажет время...