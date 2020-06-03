Подробности о новом случае коронавируса на Глуховщине

Заболела 42-летняя женщина из с. Перемога. Она готовилась к плановой операции и, согласно порядку, сдала анализы на коронавирус. У женщины нет никаких симптомов, где она могла подцепить вирус пока не известно. Проходит эпидрасследование. Больная самоизоляции.
Всего на Глуховщине 12 подтвержденных случаев (7 выздоровели), из них 9 - в городе, 3 - в районе, пишет Неделя.
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