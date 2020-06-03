Подробности ночного ДТП в Тростянце с тремя пострадавшими

Прибыв на место ДТП, патрульные предварительно установили, что 21-летний водитель автомобиля BMW, не выбрав безопасную скорость движения и не выдержав безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем Isuzu, который двигался впереди.
В результате ДТП трое пассажиров (16-летняя девушка, 22- и 25-летние мужчины) автомобиля BMW получили телесные повреждения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля BMW лишен права управления за вождение в нетрезвом состоянии повторно в течение года.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Тростянецкого отделения полиции. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.
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